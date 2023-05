“Mondo Pulito”, dal 14 maggio la VI edizione del progetto/evento per la cura e la tutela del territorio cittadino Casertano

Legati a diversi ambiti, tra cui la salvaguardia ambientale, gli eventi e le manifestazioni con e per il territorio Casertano.

Da qui la VI Edizione di “Mondo Pulito” – il progetto di salvaguardia ambientale del territorio cittadino Casertano – organizzata e promossa dall’associazione di volontariato “CasertAzione OdV”.

Un progetto/evento che vedrà il suo svolgersi nel periodo primaverile/estivo per tre domeniche consecutive a partire dal 14 maggio, in collaborazione con il Comune di Caserta, Plastic Free, Raido Adventure OdV, CèArt APS, Fattorie Garofalo e IS.VEC.

«Scopo della manifestazione è proteggere e tutelare il territorio, salvaguardare flora e fauna e sensibilizzare il Cittadino, coinvolgendolo nella cura dell’ambiente».

Per raggiungere le finalità dell’evento, che potrà contare sul sostegno di attività commerciali locali come Il Caffè dei Pazzi e Brignola Costruzioni SRL, previste passeggiate ecologiche; workshop su tematiche ambientali; attività per incentivare il riciclo attraverso una corretta raccolta differenziata.

L’evento è rivolto a tutti, associazioni, comitati, grandi e piccoli cittadini.

Ad ogni volontario sarà fornita tutta l’attrezzatura necessaria per la bonifica e la cura di antichi sentieri e la raccolta di rifiuti abbandonati.

«Nel prenderci cura della nostra terra, tutti insieme, nel mese di maggio” partecipando ad una vera e propria passeggiata ecologica, si inizierà dall’antico sentiero di San Rufo: la prima delle tre tappe interessate dall’iniziativa.

Si svilupperà secondo il seguente programma:

♻️ Domenica 14 maggio (Luogo: Piedimonte di Casolla – Sentiero di San Rufo/Ritrovo alle 8.30 in Largo Orologio, Casolla)

♻️ Domenica 21 maggio (Luogo: San Leucio – Sentiero nord del bosco/ Ritrovo alle 8.30 in Piazza Madonna delle Grazie,Vaccheria)

♻️ Domenica 28 maggio (Luogo: Caserta – Piazza Carlo di Borbone/ Ritrovo alle 8.30 in Piazza Carlo di Borbone)

Per maggiori informazioni https://www.facebook.com/CasertAzione