Mondragone, alla scoperta dei giganti del passato con “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa

Living Dinosaurs: un viaggio alla “scoperta dei giganti della Terra estinti ormai milioni di anni fa”.

È in arrivo, anche a Mondragone, “la mostra dei record che si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro” – commentano gli organizzatori – per concedersi “una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nel Club insieme in via Domiziana 16”.

Un’esperienza che ci permetterà di ripercorrere i sentieri della Preistoria, inseriti in un contesto che rievocherà un mondo perduto dove riprendono vita i dominatori incontrastati della Terra.

Da oggi, sabato 6 agosto e fino all’11 settembre, acquistando i biglietti in struttura o online su Ticketone.it o Go2. it, sarà possibile visitare la mostra più grande d’Europa, che risulterà “uno spasso per i bambini e un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa estinzione”.

Aperta tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 01.00 potrà rivelarsi un’ affascinante avventura per tutta la famiglia, grazie al minuzioso lavoro di un team di esperti la cui creatività risalta nei più piccoli dettagli che caratterizzano ogni singolo esemplare, mentre ci si lascia catturare da movimenti, suoni e colori per gli effetti davvero realistici. E in vista di un incontro “faccia a faccia” con il predatore attivo T- rex, gli erbivori Triceratops e Brachiosaurus (quest’ultimo tra i più grandi dinosauri conosciuti).

“Con l’aggiunta di diverse aree didattiche e, a richiesta, l’utilizzo di moderni visori 3D, tutti potranno provare un’esperienza emozionante apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero stati conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film Jurassic Park”.