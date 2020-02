Mondragone – Arrestati Gaetano Di Lorenzo e Francesco Zuccheroso per un omicidio avvenuto il 6 luglio 1990

MONDRAGONE – In data odierna, martedì 4 febbraio 2020, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, presso le case circondariali di Milano Opera ed Asti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di:

Gaetano DI LORENZO, nato a Sessa Aurunca il 30.07.1960;

Francesco ZUCCHEROSO, nato a Sessa Aurunca il 01.04.1958.

per il reato di omicidio nei confronti Pagliuca Vincenzo, avvenuto in Mondragone il 06.07.1990, nonché per i reati di porto abusivo d’arma e ricettazione della stessa, con l’aggravante, per tutti i capi di imputazione, dell’associazione per delinquere di stampo mafioso. Non potendo stabilire chi fosse stato il materiale esecutore dell’efferato omicidio, l’attività di indagine, partita nell’immediatezza dei fatti si concludeva con una archiviazione il 20.01.1992.



Le indagini furono riaperte nel 2004 a seguito delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia e grazie ad essi, fu ricostruito con dovizia di particolari, l’iter criminoso riconducendo il delitto al DI LORENZO ed allo ZUCCHEROSO, con la partecipazione di LA TORRE Augusto, Nato a Mondragone il 01.12.1962; ed ESPOSITO Mario, nato a Sessa Aurunca il 27.01.1959.

I precitati, nel corso delle operazioni di cattura, nel 2005, si resero irreperibili all’estero, motivo per il quale, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avviava la procedura di Mandato di Arresto Europeo finalizzato ad ottenerne l’estradizione. In data odierna, a conclusione dell’iter di estradizione, rispettivamente presso le citate case circondariali, ove gli stessi sono detenuti per altro, sono stati notificati i provvedimenti cautelari emessi dall’A.G. nel 2005.