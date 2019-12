Mondragone – Dramma in città per l’esplosione di una bombola, un morto e due feriti

MONDRAGONE – Un vero e proprio dramma quello che si è da poco verificatao in Città. Da quanto apprendiamo una bombola di gas, probabilmente mal funzionante, è esplosa in un palazzo sito in via Tessaglia, causando la morte di un 70enne e il ferimento di due donne e “sventrando” l’edificio.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del fuoco che stanno tutt’ora verificando la sicurezza dell’intero edificio nonchè di quelli limitrofi allo scopo di mettere in sicurezza l’intera zona. Per il momento non siamo in grado di fornirvi altri particolari sulla triste vicenda.

Continueremo a tenervi informati nelle prossime ore, fornendovi ulteriori dettagli.