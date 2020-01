Mondragone – Iniziati i lavori di messa in sicurezza antincendio delle scuole del Rione San Nicola

MONDRAGONE – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antincendio delle scuole comunali Don Adelchi Fantini e Leonardo Da Vinci nel rione San Nicola. L’intervento prevede l’installazione di nuovi serbatoi per la riserva idrica, nuove tubazioni per il completamento degli anelli antincendio, la sostituzione di tutti gli infissi interni, l’adeguamento degli impianti elettrici e l’allaccio alla rete cittadina del gas metano, eliminando – così – lo stoccaggio del gas GPL nei serbatoi della scuola, fonte di potenziale pericolo per gli alunni.



È prevista, inoltre, l’installazione di un ascensore in ognuna delle due scuole e ciò, finalmente, permetterà ai ragazzi con disabilità di poter usufruire per intero degli edifici scolastici e non solamente dei piani terra. “Su apposito progetto dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Virgilio Pacifico, l’Ente” – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Piazza” – ha ottenuto un finanziamento di € 220.000,00 dal Ministero dell’Interno che ci permetterà di adeguare le due scuole.



Ogni qualvolta ci sarà la possibilità di partecipare ad un bando o di usufruire di un finanziamento pubblico” – prosegue l’assessore – “il mio primo pensiero sarà rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole di nostra competenza. Non è un caso, infatti” – conclude l’assessore Piazza – “se il progetto di adeguamento antincendio delle scuole “Fantini” e “Da Vinci” sia stato candidato alla richiesta di finanziamento dello scorso anno, così come non è un caso che i fondi destinati al Comune di Mondragone con il cosiddetto “Decreto Crescita” siano stati completamente destinati per la messa in sicurezza antincendio di altre tre scuole.