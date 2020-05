Mondragone: lo scrittore Maurizio De Giovanni ha incontrato “a distanza” gli studenti del Liceo Galileo Galilei

MONDRAGONE – Venerdì, 8 maggio 2020, presso il Liceo Galileo Galilei di Mondragone lo scrittore Maurizio De Giovanni ha incontrato a distanza in videoconferenza gli alunni del Liceo Galileo Galilei di Mondragone, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonietta Pellegrino, che contenta afferma “esperienza entusiasmante, ricca di stimoli, di sollecitazioni, di riflessioni…Dalla lettura come viaggio dell’immaginazione al ruolo dello scrittore; dal senso di appartenenza alla presa di coscienza dell’identità…messaggi etici dal commissario Ricciardi a Sara… LaScuolaNonSiFerma non è solo uno slogan”.

Lo scrittore ha risposto alle domande degli studenti sul tema “Etica e testimonianza nella fiction poliziesca contemporanea”, trasformando le letture, che i ragazzi avevano fatto dei suoi testi, in un ricco ed travolgente racconto.

Il dibattito sul tema ha fornito importanti e ricchi spunti di riflessione nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, parte integrante dell’Esame di Stato, dei prossimi maturandi del Liceo Galileo Galilei di Mondragone oltre che dell’offerta formativa del Liceo Galileo Galilei Mondragone.