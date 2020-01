Open Day. Lo Stefanelli apre le porte e tantissima gente accorre

foto di Amelia Pacifico Studentessa classe V I AFM indirizzo SIRIO

Mondragone. Grande successo dell’evento targato ” Open Day dell’Isiss N.Stefanelli” che si e’ tenuto ieri, sabato 18 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, nei locali del prestigioso istituto domiziano guidato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Di Lorenzo.

Tantissime le famiglie degli allievi della scuola secondaria di primo grado accorsi alla ” chiamata allo studio” dello Stefanelli per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2020/21.

Ad accogliere i visitatori il Dirigente Scolastico Di Lorenzo ed i suoi collaboratori, i docenti , il personale Ata e gli studenti gia’ frequentanti i vari indirizzi di studio, i quali , tutti, si sono prodigati per illustrare ai presenti l’offerta formativa dell’istituto.

Nella serata di ieri lo Stefanelli ha spalancato le porte alla cittadinanza per una grande festa e, avvolto dalle luci calde e scintillanti delle sue aule e dei suoi laboratori, ha ribadito ad alta voce la sua leadership di centro culturale innovativo sia nel territorio domiziano sia nella intera provincia di Caserta.

” La nostra offerta formativa– ha spiegato la Preside Giulia Di Lorenzo– mira a valorizzare ogni alunno per la sua unicita’ attraverso l’esercizio del pensiero creativo favorendo l‘acquisizione delle competenze e della cittadinanza”.

” Il nostro obiettivo primario – ha continuato– e’ quello di realizzare un ambiente sereno, flessibile, aperto all’esterno per offrire al mercato del lavoro tecnici preparati, persone bene educate e ottimi studenti per il prosiegui degli studi nelle Universita’”.

All’interno dell’istituto sono stati allestiti gli stands dei numerosi indirizzi – ben 7- operativi nella attrezzata sede di via Rocca dei Dragoni: I.P.S.E.O.A Servizi Enogastronomici ed Ospitalita’ Alberghiera- Indirizzo AGRARIO- Indirizzo TURISMO- Indirizzo I.P.I.A Manutenzione e Assistenza Tecnica- Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA (NAUTICO) – Istruzione SECONDARIA DI II LIVELLO ( ex Sirio)- Indirizzo AFM Amministrazione Finanza e Marketing- Indirizzo INFORMATICO.

A gestire i vari stands docenti e allievi che hanno potuto presentare ai numerosi visitatori l’offerta formativa dei rispettivi corsi di studio in un clima accogliente di ospitale condivisione.

Durante l’evento e’ stato distribuito materiale informativo sull’offerta formativa dell’Istituto e sono stati offerti al pubblico manufatti realizzati dagli stessi studenti ed espressione dei vari indirizzi di studio.

Nella giornata di ieri, inoltre, e’ stato fornito anche un servizio di supporto per le iscrizioni online.

Ma non e’ tutto.

Nella nuova sala pranzo dell’indirizzo IPSEOA , contemporaneamente alla visita degli stands, si e’ svolto l‘evento ” Open Door” aperto a tutta la cittadinanza dove lo chef Ugo Patierno, ospite di numerosi programmi televisivi e radiofonici, ha presentato il suo libro ” META'”.

Un evento nell’evento al quale la Preside Di Lorenzo, ancora una volta, non ha fatto mancare il proprio sostegno e la propria disponibilita’. Un evento nel quale non solo si e’ parlato di cucina, degustando ricette prelibate,preparate dagli studenti dell’indirizzo alberghiero, ma si e’ discusso anche di disturbi alimentari.

Lo Chef Ugo Patierno ha visto cambiare all’improvviso il suo rapporto con il cibo quando è stato sottoposto ad un intervento di gastrectomia grazie al quale ha perso oltre 150 chili.

Patierno ha raccontato la sua vita nel libro che ha scritto il cui titolo racconta in una sola parola la sua storia: “Metà”. All’interno del libro sono contenute dodici ricette che esprimono al meglio lo straordinario talento del giovane chef campano, il quale oltre che per il suo grande talento e le sue indiscusse capacità si è fatto conoscere anche per il suo grande impegno nel sociale.

Gli studenti di nuova iscrizione all’Isiss Stefanelli ,previo appuntamento da parte dei genitori, potranno partecipare ad attività didattiche antimeridiane relative alle materie caratterizzanti i diversi indirizzi o, in orario pomeridiano, sperimentare individualmente o in gruppo, i progetti pomeridiani attivati dall’ Istituto.

Le iscrizioni degli allievi al prestigioso istituto di Mondragone saranno possibili fino al 31 gennaio – ore 21.00.

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio alle ore 20.00 per iscriversi online : per farlo basta utilizzare il link diretto che si trova sulla Home page del sito dell’Istituto www.isisstefanelli.edu.it oppure consultando il portale Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) ed inserire il codice meccanografico dell’Istituto principale (CEIS04100D).

Per ulteriori informazioni dettagliate in merito alla scuola e alla sua offerta formativa è possibile visitare il sito www.isisstefanelli.edu.it. oppure contattare la Segreteria didattica al nr. 0823 970718 oppure al nr.0823 970608 dalle ore 10:00 alle 12:00, dal lunedì al sabato.