Mondragone.Parte la consegna gratuita di medicinali e alimenti per i soggetti più’ deboli

L’amministrazione comunale di Mondragone, in collaborazione con le associazioni della Croce rossa italiana, Terra Mia, Accendiamo le luci e Minerva, ha organizzato un servizio di consegna a domicilio gratuito di generi alimentari e medicinali per: soggetti fragili, persone over 65 e persone con sintomatologia da infezione respiratoria, febbre o sottoposti in quarantena. Per richiedere il servizio occorre chiamare allo 0823979722. “Si tratta di uno sforzo importante in sinergia tra il nostro comparto dei servizi sociali, guidato dal Dott. Vignale, e le associazioni di volontariato della città che testimoniano un apprezzabile senso del dovere in questa fase così delicata. Mi preme ricordare che le uniche persone preposte a tali consegne sono i componenti delle quattro associazioni indicate nel manifesto e il servizio è completamente gratuito. Sarebbe imperdonabile qualsivoglia gesto di sciacallaggio che non consentiremo. Si valutano ulteriori sinergie con l’ASL per la consegna ulteriori e importanti medicinali”.