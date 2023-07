Mondragone sanzionati venditori ambulanti

Blitz anticontraffazione sul litorale di Mondragone. Nel mirino della polizia locale, guidata dal comandante David Bonuglia, sono finiti sei venditori ambulanti che esercitano la loro attività abusiva nei pressi della spiaggia. Sotto chiave articoli di abbigliamento ma anche palloni e giocattoli per i bambini.

In particolare, gli agenti delle neonate sezione Nucleo Investigativo e Polizia Marittima sono entrati in azione di primo mattino camuffandosi tra gli acquirenti in abiti civili. Una volta dichiarata la loro appartenenza alle forze dell’ordine hanno provveduto con il sequestro e una multa pari a 5 mila euro ai sei venditori, tutti provenienti dall’ hinterland napoletano.