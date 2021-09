Mondragone/ Vaccinazioni Anti Covid-19, riscontro positivo dopo l’open day denominato ‘Scuola Sicura’

Mondragone. Seguita a far registrare un andamento positivo l’adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione che non ha mancato di fornire un buon riscontro, reso noto dallo stesso sindaco, nel rispondere ancora una volta ad un nuovo appello. Sono state 148 le persone a sottoporsi, sabato 11 settembre, alla somministrazione della prima dose nel corso dell’open day denominato ‘Scuola Sicura’, a bordo dell’unità mobile vaccinale stanziata presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” in Via dei Duchi Carafa. Senza prenotazione, l’evento è stato riservato agli alunni over 12, genitori, docenti e personale scolastico. Ad ottenere questa ulteriore giornata da dedicare alle vaccinazioni anti Covid-19 il sindaco Pacifico, con una richiesta rivolta ed accolta dall’ASL Caserta, dopo il successo riportato nello scorso mese di agosto dall’iniziativa “Vaccini in Tour”: la due giorni durante la quale ad essere interessati dalla prima fase delle somministrazioni sono stati più di 500 cittadini. “Grazie alla collaborazione con l’ASL Caserta, ed in piena sintonia con il Distretto Sanitario n.23, intendiamo proporre ancora la presenza del Truck sanitario sul territorio di Mondragone nei prossimi giorni, così da facilitare la somministrazione della prima dose di vaccino a quanti non abbiano ancora avuto l’opportunità di farlo”.

Si vedrà, quindi, il camper mobile sanitario sostare in Piazza Umberto, in Via Starza – zona Crocelle, e presso l’Isiss “Nicola Stefanelli” in Via Rocca dei Dragoni.

“Rivolgo ancora una volta un accorato appello ai miei concittadini affinché tutti si vaccinino poiché è questo l’unico rimedio per fronteggiare l’espandersi della pandemia; solo in tal modo, infatti, aumentando il numero dei vaccinati, potremmo diminuire il diffondersi del contagio”, conclude il primo cittadino.