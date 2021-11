Mondragone, zona ex Cirio: maltratta il bambino che litiga con suo figlio/denunciata per lesioni personali

Mondragone. Si è innescato a partire da una discussione, il litigio fra due bambini di dieci anni, entrambi di nazionalità bulgara, nella serata dello scorso venerdì, 5 novembre, nel piazzale della zona ex Cirio. Si è reso necessario l’intervento del 118 per le prime cure e i relativi accertamenti in seguito alla lite per sedare la quale, tentando di dividere i due ragazzini, è intervenuta la madre di uno di loro. La giovane donna, di 24 anni, accorsa in aiuto del proprio figlio, si è imposta con un atteggiamento violento verso l’altro bambino iniziando a strattonarlo. Il piccolo è stato poi trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Sulla base di un comportamento ritenuto eccessivo, la donna si è autodenunciata agli agenti della Polizia Municipale, anch’essi giunti sul posto, dai quali è stata deferita per lesioni personali alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.