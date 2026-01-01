Monossido di carbonio in casa: muore bimbo di tre anni 

Un bambino di tre anni nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta all’interno della propria abitazione. La madre e il fratello maggiore sono stati ricoverati in ospedale.

L’intervento dei soccorsi

Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 118, tre persone sono rimaste intossicate dal gas. I soccorritori hanno trovato una donna di 30 anni e i suoi due figli, di cinque e tre anni, in gravi difficoltà. Per il bambino più piccolo non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione.

Le condizioni dei familiari

La madre e il figlio maggiore sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Poliambulanza di Brescia. Le loro condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. L’abitazione è stata temporaneamente interdetta per consentire gli accertamenti tecnici.

Le prime ipotesi sulle cause

Dai primi rilievi effettuati, l’intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa.

Gli inquirenti stanno verificando l’impianto di riscaldamento e le condizioni di aerazione dei locali. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

