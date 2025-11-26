Montecitorio dà il via libera definitivo al disegno di legge che introduce nel Codice penale il reato di femminicidio come fattispecie autonoma

Ieri, 25 Novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Camera ha approvato all’unanimità, in via definitiva, la legge che introduce il reato di femminicidio come fattispecie giuridica autonoma.

Slittato invece, su iniziativa della destra, il ddl che afferma che un rapporto sessuale senza consenso è reato.

L’accordo politico prevedeva un doppio passaggio, ovvero, alla Camera, l’approvazione del nuovo reato di femminicidio e, al Senato, il voto definitivo sulla riforma della violenza sessuale basata sul “consenso libero e attuale”, che è saltato all’ultimo momento.

Per quanto riguarda la proposta approvata, la riforma, firmata dai ministri Nordio, Piantedosi, Roccella e Casellati, interviene sul Codice penale creando una fattispecie autonoma, distinta dall’omicidio comune.

Tutte le novità principali saranno:

-Introduzione del reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.)

Chi uccide una donna per motivi di odio, discriminazione, controllo, possesso, prevaricazione o in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva, o ancora limitandone la libertà personale, viene punito con l’ergastolo.

La norma valorizza il movente di genere e recepisce i principi della Convenzione di Istanbul e della nuova direttiva UE. In Europa un reato simile esiste già a Cipro, Malta, Croazia e Belgio.

-Estensione del reato di maltrattamenti

La tutela si applica anche alle violenze verso persone non più conviventi ma legate da rapporti di filiazione.

-Nuova aggravante di genere

Pene più severe per lesioni, violenza sessuale, stalking, maltrattamenti, interruzione di gravidanza senza consenso e revenge porn quando il fatto nasce da odio o controllo sulla donna.

-Misure cautelari rafforzate

Per i reati di violenza domestica e di genere scatta una presunzione di adeguatezza delle misure custodiali: arresti domiciliari e carcere diventano la regola, il divieto di avvicinamento l’eccezione.

-Divieto di avvicinamento raddoppiato

Il limite passa da 500 a 1000 metri.

-Nuove tutele per gli orfani di femminicidio

Accesso garantito al patrocinio a spese dello Stato e possibilità di una provvisionale immediata anche quando la vittima non era convivente con l’autore del reato.

-Comunicazioni obbligatorie ai familiari

In caso di femminicidio, tutte le notifiche relative a scarcerazioni, fughe o cessazioni delle misure detentive dovranno essere inviate ai prossimi congiunti.

-Formazione obbligatoria per magistrati e operatori sanitari

Corsi annuali sulle norme sovranazionali, il fenomeno della violenza di genere, gli stereotipi giudiziari e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.

-Stop alla vittimizzazione secondaria nei processi

Il giudice dovrà impedire domande lesive della dignità o del decoro della persona offesa, garantendo modalità di esame che non trasformino il processo in un ulteriore trauma.

-Relazione annuale al Parlamento

Ogni 30 giugno il Ministro della Giustizia dovrà riferire sull’applicazione della legge, con dati disaggregati su condanne, assoluzioni e profilo delle vittime.