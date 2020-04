Monti Lattari – Fratelli d’Italia chiede ai sindaci alloggi gratis a medici e infermieri

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia di Castellammare di Stabia relativa alla richiesta ai sindaci del comprensorio dei Monti Lattari di predisporre alloggi gratis ai medici ed operatori sanitari che stanno lavorando negli ospedali per noi: “La nostra proposta di procurare alloggi agli operatori sanitari a rischio è stata giudicata favorevolmente dal sindaco di Castellammare. Ora chiediamo a tutti i sindaci del territorio dell’area dei Monti Lattari di attivarsi in tal senso”.

Il coordinamento territoriale di Fratelli d’Italia allarga la proposta di destinare strutture ricettive a medici e infermieri impegnati nella battaglia contro il Covid-19. A firmare il documento sono i coordinatori e rappresentanti cittadini di Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, Pimonte, Casola, Lettere, Agerola.

“Si tratta di un’ulteriore forma di prevenzione per le famiglie degli operatori sanitari . Il pericolo di un contagio è reale e in questo momento vogliamo assicurare a medici e infermieri un alloggio sicuro. Il personale sanitario vive una situazione drammatica, in molti non possono ritornare a casa, in quanto alta è la probabilità che possano contagiare i propri familiari. Alla luce di questa difficoltà chiediamo che venga trovata una soluzione, come si sta facendo già a Castellammare, al fine di permettere al personale sanitario di poter operare senza la paura di ritornare a casa ed essere un pericolo per i propri cari.

Nello specifico chiediamo che vengano sistemati in alloggi appositi, da poter permettere loro di stare in quarantena, senza rischiare di contagiare i propri cari e di poter continuare a svolgere il proprio dovere. A tutti loro va la nostra gratitudine e riconoscenza”, concludono i rappresentanti territoriali di Fratelli d’Italia.

Il Coordinatore Area Monti Lattari Michele Aprea – I Dirigenti e consiglieri comunali: Ernesto Sica (Castellammare di Stabia); Aniello Ingenito (Santa Maria la Carità); Baldassarre Durazzo (Pimonte); Antonio De Angelis (Gragnano)