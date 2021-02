Alvaro Morata e Arthur potrebbero saltare la semifinale di ritorno contro l’Inter , i due giocatori della Juventus hanno influenza e sono in dubbio per domani.

Questo potrebbe dare ancora più garanzie sull’impiego di Dybala( anche se la sua forma fisica non è al meglio)

Due problemi che vanno ad aggiungersi a quelli che aveva già Pirlo.

Vedremo alla fine se si deciderà di rischiare Dybala oppure allenatore della Juve preferirà Kulusevski