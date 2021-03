Morte ai Ponti. Arriva la conferma: è stato un incidente. Il nome

Maddaloni. Scartata definitivamente l’ipotesi suicidio, arriva la conferma che è stato un incidente a stroncare la vita di Giovanni Izzo, 65 anni, che stamattina, intorno alle 7.00 percorreva la strada su una bici elettrica.

La salma dell’uomo è stata trasportata all’ospedale di Caserta per gli adempimenti di rito.

L’uomo era noto in città perché per anni ha operato come rigattiere e raccoglieva vecchi elettrodomestici. I figli gestiscono da anni una pizzeria in centro.

La redazione porge le condoglianze alla famiglia.