Morte di una donna del casertano al Cardarelli: condannati i medici.

Si è concluso il processo in cui sono stati condannati i tre medici che nel 2020, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, operarono la signora Nunzia Nobis, di 43 anni, madre di tre figli piccoli e residente a Trentola Ducenta, nel casertano.

La donna morì durante l’intervento per uno shock emorragico, essendosi lesionata la vena cava inferiore.

Il giudice monocratico (unico giudice a cui spetta la funzione decisionale) di Napoli, Franco Napoli, ha condannato i tre medici ad un anno e due mesi di carcere per omicidio colposo.

La signora Nobis doveva subire un’operazione per l’asportazione di calcoli renali. E due chirurghi, Clemente Meccariello e Andrea Oliva, che inizialmente intervennero, procedettero per via laparoscopica. Durante questo intervento venne lacerata la vena cava inferiore che provocò una grave emorragia. Non fu possibile salvare la paziente nemmeno dopo l’intervento di un terzo chirurgo, Paolo Fedelini. La donna fu operata due volte nel corso della giornata ma l’emorragia non cessò, provocandone la morte.

I familiari, assistiti dall’avvocato Mario Griffo, si sono costituiti parte civile nel processo contro gli operatori sanitari.