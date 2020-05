Aversa piange Angelo Brusciano, uomo gioviale e disponibile

Aversa. È stato rivolto mercoledi’ mattina,20 maggio 2020, presso la Chiesa Santi Filippo e Giacomo in via Roma ad Aversa, l’ultimo saluto ad Angelo Brusciano.

Molti lo ricordano per la sua diligenza e per il suo impegno come dipendente dell’ufficio postale di Carinaro, tanti altri per il suo piano bar piacevole intrattenimento musicale in noti ristoranti ( tra cui “ La Pineta “) oppure nel corso di importanti eventi.

Angelo Brusciano ha allietato con le sue note, insieme con altri artisti, i passanti che, durante il periodo natalizio, si trovavano a transitare per via Roma.

Tutti lo ricordano per la sua giovialità e per la sua disponibilità verso il prossimo.

Insieme alla inseparabile e dolcissima moglie Tina Pagliuca aveva affrontato grandi dolori, come quello della scomparsa della cara figlia Anna, venuta a mancare tre anni fa proprio in questo stesso mese di maggio.

Da parte della nostra redazione vanno le nostre più sentite condoglianze alla moglie e ai figli, Andrea e Ilari.