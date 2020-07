Caserta. Si è spento il maestro Ennio Morricone al quale 3 anni fa il Sindaco di Caserta Carlo Marino Concesse la cittadinanza onoraria.

Queste le parole del Sindaco :” Addio a un grande maestro, Ennio Morricone.

Tre anni fa Caserta gli conferì la cittadinanza onoraria, nel riconoscimento del suo valore, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo.

Il maestro si esibì poi in due concerti alla Reggia, la cui eco rimane indimenticabile come la sua arte”.