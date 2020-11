Morto un cittadino di Piedimonte Matese a Cassino per Covid

PIEDIMONTE MATESE – Diverse sono le persone positive al Covid in Campania che fuggono dalla zona rossa per farsi ricoverare nel Lazio “giallo”. Oltre 200 pazienti che, in venti giorni, sono arrivati nel territorio laziale spingendo l’Asl di Latina a segnalare il caso all’autorità giudiziaria.

Alla questura di Latina risultano diversi nomi di cittadini di Caserta o Napoli che hanno attraversato il confine per andare a farsi curare in un ospedale del Sud Pontino. Eclatante è il caso di un 48enne di Piedimonte Matese morto all’ospedale di Cassino dopo essere arrivato noleggiando un’ambulanza privata.