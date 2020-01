Feste senza controllo e movida selvaggia. Speranza per Caserta accusa: “Amministrazione fallimentare”

Caserta. Speranza per Caserta punta il dito contro l‘amministrazione comunale e lo fa analizzando lo svolgimento delle recenti feste di Natale e di Capodanno che, secondo il Movimento, rappresentato in Comune da Norma Naim e da Francesco Apperti, hanno nuovamente messo in mostra tutta l’impreparazione di questa città a fronte dell’orma consueta invasione del centro storico per i cosiddetti aperitivi delle feste.

“Niente da dire – spiega la nota di Speranza- sulla tradizione di festeggiare in centro ma, come al solito, il clima di serenità lascia il posto a disordini ed episodi di violenza inaudita. Una 17enne è stata colpita in faccia con una bottiglia di vetro mentre un amico veniva picchiato da un gruppo di 10 coetanei nella centralissima piazza Margherita che, per vocazione e logica, dovrebbe essere il ‘salotto buono’ del capoluogo”.

“Niente di nuovo per chi abita nel centro storico di Caserta – dichiara Rosi Di Costanzo, presidente del comitato ‘Caserta Centro: no degrado, no movida selvaggia’ e componente del coordinamento di ‘Speranza per Caserta’ – qui la violenza trova terreno fertile grazie all’abuso di droghe, in vendita tranquillamente e quotidianamente tutti i giorni nei luoghi simbolo della movida, e all’abuso che, soprattutto i giovanissimi, fanno dell’alcool senza che nessun argine venga posto, né a livello educativo, né a livello di ordine pubblico. Questo caos e questa violenza – conclude Di Costanzo – sono un problema che le istituzioni cittadine favoriscono con l’adozione di provvedimenti capestro come le ordinanze che hanno autorizzato una deroga delle norme di quiete pubblica non in precisate aree pubbliche da attrezzare e controllare per i festeggiamenti ma sotto casa dei cittadini già avviliti tutto l’anno”.

Ancora più duro il Coordinatore di Speranza per Caserta, Michele Miccolo: “In queste circostanze diventa evidente il fallimento completo delle istituzioni, incapaci di educare i giovani e le loro famiglie e, allo stesso tempo, incapaci di controllare il territorio. Il comune di Caserta e la sua amministrazione è allo sbando totale mentre vengono approvate ordinanze ridicole, vedi quella sui fuochi d’artificio, a garanzia della totale anarchia che rende possibile lo spaccio a 50 metri da Comune e Prefettura. Arrivati al 2020 dobbiamo solo constatare – conclude Miccolo – che nel centro storico del capoluogo si rischia la vita per gli aperitivi delle feste natalizie così come avviene abitualmente durante l’anno nell’ambito della cosiddetta movida selvaggia”.