Movida sotto la lente: due locali sanzionati, uno sospeso per irregolarità

Nella tarda serata di ieri, 28 novembre 2025, a Caserta, tra luci e musica della movida, due locali di via Ferrante si sono ritrovati al centro di un blitz dei Carabinieri e degli ispettori del lavoro. La scena, a prima vista simile a tante altre serate in città, ha rivelato irregolarità importanti, dimostrando quanto siano necessari controlli mirati anche nei luoghi più frequentati dai giovani.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, affiancati dai militari della locale Stazione, hanno verificato dipendenti e condizioni igienico-sanitarie di due esercizi commerciali dedicati alla somministrazione di cibi e bevande. Nel primo locale sono stati scoperti due lavoratori irregolari. L’assenza di contratti regolari ha portato all’elevazione di sanzioni per 4.166,00 euro e alla sospensione immediata dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione dei dipendenti.

Nel secondo locale, un punto di somministrazione di cibi e bevande, le ispezioni hanno messo in luce carenze strutturali e organizzative: il manuale di autocontrollo non aggiornato, la planimetria non conforme, servizi igienici da adeguare, spazi insufficienti per gli armadietti dei lavoratori e cestini dei rifiuti privi di coperchio e del sistema di apertura a pedale. I gestori sono stati diffidati e dovranno procedere alle correzioni entro 30 giorni, sotto la supervisione delle autorità sanitarie.

Questa operazione dimostra quanto sia cruciale la presenza costante delle forze dell’ordine e dei nuclei ispettivi sul territorio, soprattutto nelle ore più frequentate della movida, quando locali e cittadini si trovano a contatto. Non si tratta solo di multe o sospensioni: l’obiettivo è garantire sicurezza, tutela dei lavoratori e rispetto delle norme igienico-sanitarie, proteggendo consumatori e frequentatori dei locali.