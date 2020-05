Movimento Citta’ Futura, Enzo Bove: il Comune ha accolto la nostra richiesta di riduzione delle tasse per gli esercenti in crisi

Caserta.In questo periodo di grave crisi sanitaria e non solo, il Movimento Città Futura ha lavorato in maniera costruttiva per proporre al Comune di Caserta istanze a tutela e in favore dei casertani.

Con spirito collaborativo ha cercato di farsi portavoce di emergenze tangibili che purtroppo hanno colpito la maggior parte dei cittadini che, di fatto, non hanno potuto lavorare a causa del lockdown.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato il consigliere comunale Enzo Bove – perché il Sindaco Carlo Marino con una delibera ha accolto quanto da noi richiesto e cioè la riduzione delle tasse per tutti coloro che, in fase di emergenza coronavirus, non hanno potuto lavorare. Venire incontro ai cittadini che man mano cercheranno di rialzarsi è il giusto segnale che l’istituzione possa dare. E’ la conferma che quando si lavora per il bene comune non esiste colore politico, ma un unico interesse ossia tutela, salvaguardia del benessere della comunità che si amministra. La riduzione del 50% delle tasse è il giusto segnale affinchè nessuno resti indietro ed il messaggio da veicolare è che, nonostante le difficoltà che attanagliano il nostro territorio, si lavora nella stessa direzione per poter al più presto ritornare tutti alla nostra normale quotidianità.”