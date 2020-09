Muore durante un “pisolino” nel camion

PIEDIMONTE MATESE – I carabinieri di Piedimonte Matese indagano ancora sulla vicenda che ha visto come protagonista la morte di un camionista. Ricordando brevemente l’accaduto, un uomo 42enne è stato ritrovato morto all’interno della cabina del camion nei pressi di Dragoni. Stando ad una prima ricostruzione, avvenuta grazie alla testimonianza del collega, l’uomo si era accostato per riposare ma dopo “il pisolino” non si è più svegliato. Vani sono stati i soccorsi del 118 che hanno affermato che il 42enne è morto a causa di un arresto cardiaco.