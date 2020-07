Muore Ferdinando Ambrosio : Via San Carlo piange un altro suo illustre figlio

Caserta. Un altro pezzo storico di Via San Carlo oggi ci ha lasciato. A pochi giorni dalla tragica morte di Don Salvatore Vinciguerra , marmista , nella giornata odierna è venuto a mancare anche don Ferdinando Ambrosio noto residente di via San Carlo.

Don Ferdinando , 73 anni, apparteneva ad una famiglia di commercianti titolari fra l’ altro di un prestigioso negozio di abbigliamento sito proprio in via San Carlo. Il Napoli Calcio era la sua squadra del cuore , ed era proprio questa sua profonda fede calcistica a coinvolgerlo spesso in dibattiti animati sulle prestazioni degli azzurri .

L’ uomo è stato colpito da una fatale malattia contro la quale egli ha combattuto con coraggio e con il sostegno di tutti i suoi familiari.

Nelle prime ore di oggi , giovedi’ 2 Luglio 2020, le condizioni di Ambrosio si sono aggravate al punto che presso la sua abitazione sono giunti i soccorsi del 118. Purtroppo non c’è stato nulla da fare .

I funerali si terranno domani, venerdì’ 3 luglio 2020, alle ore 12 presso il Duomo di Caserta.

Tutti i commercianti di via San Carlo , insieme con la redazione di Belvederenews , si stringono, in questo doloroso momento , intorno alla famiglia di Ferdinando Ambrosio porgendo alla stessa le più’ sentite condoglianze.