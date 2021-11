Muore il fondatore di BancaMediolanum

Si è spento la scorsa notte Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum.

Lo annunciano la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo, che “in questi giorni di lutto” desiderano “mantenere uno stretto riserbo”, che chiedono a tutti di “voler rispettare”.

Ennio Doris nasce a Tombolo il 3 luglio del 1940. Per oltre quarant’anni è stato protagonista della grande finanza italiana nonché imprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum, realtà del panorama bancario nazionale presente anche in Spagna, Germania e Irlanda.

Dal 2000 al 2012 Doris è stato consigliere di amministrazione di Mediobanca e di Banca Esperia. Dal 1996 amministratore delegato della holding Mediolanum fino al 2015, anno della fusione per incorporazione in Banca Mediolanum. Fino allo scorso 3 novembre, Doris ha ricoperto la carica di presidente di Banca Mediolanum, per diventare presidente onorario a seguito di una delibera assembleare. Doris era anche presidente onorario della Fondazione Mediolanum Onlus.