Muore in bici sulla strada per il futuro

Non solo cronaca, ma epilogo d’una storia di emigrazione…

Travolto e ucciso nell’impatto con una Ford Kuga, un uomo di 52 anni, stamane 1° agosto, intorno alle 10:00, sulla strada provinciale che da Marcianise arriva ad Aorta Atella. L’uomo, identificato come Harmane El Yazid, di origini marocchine, con regolare permesso di soggiorno, residente a Succivo (Caserta), percorreva la strada in bici, di ritorno dal lavoro. Il conducente dell’auto, un sessantenne residente a Formia (Latina), responsabile dell’accaduto si è fermato per soccorrere la vittima, che però è morta sull’asfalto, malgrado i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. I carabinieri della Compagnia Marcianise, prontamente accorsi alla prima segnalazione, hanno solo potuto identificare l’automobilista, predisponendone il fermo, allo scopo verificare l’eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti. La salma è stata trasferita all’ospedale di Giugliano per l’autopsia.

Questa è la notizia, ma al di là dell’impersonale resoconto del cronista, rimane, nascosta tra le righe del web, la profonda tristezza di una storia di emigrazione, che alcune volte fa rima con speranza di futuro, morta sull’asfalto rovente di quest’estate straniera.