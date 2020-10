Muore in un incidente la preside Francesca Varriale. Il cordoglio dell’ANDIS

Nella notte tra venerdì e sabato in un incidente stradale avvenuto all’altezza di Capua ha perso la vita Francesca Varriale, casertana di 48 anni, preside del primo istituto comprensivo di Alatri (FR). La preside rientrava a casa da scuola e ha perso la vita a pochi km da casa. La donna, che aveva dei problemi di salute, stava ritornando in Campania per curarsi. L’ incidente, purtroppo le è stato fatale. Fortunatamente nessun altra autovettura è stata coinvolta. Era la sorella di Antonio Varriale, dirigente scolastico dell’I.C. “Collecini”- San Leucio” di Caserta.

La vice presidente dell’ ANDIS, la preside dell’istituto “Giordani” di Caserta, Antonella Serpico, a nome dell’associazione nazionale dirigenti scolastici esprime il cordoglio di tutto il mondo scolastico, in special modo di tutti i colleghi dirigenti per la prematura e tragica scomparsa della collega. “ Tutti noi dell’ ANDIS, atterriti dalla notizia della perdita della nostra collega, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e al collega e fratello Antonio, al quale vogliamo far sentire la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore”