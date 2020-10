Muore Michele Pellicano . Le condoglianze della famiglia Cioffi

Nella giornata di ieri, lunedi’ 26 ottobre, è mancato all’ affetto dei suoi cari Michele Pellicano di solo 61 anni.Michele era Cav. Uff. della Repubblica,giornalista inserito nell’ ambito calcistico. Viveva a Ruvo di Puglia . Lascia la moglie e tre figli.

Alla nostra redazione sono giunte le condoglianze della Famiglia Cioffi , di seguito riportiamo il pensiero che Michele Cioffi ha rivolto al povero Michele Pellicano.

“Pensiero ad alta voce, come scriveva sempre lui, oggi se me lo consenti Michele, lo scrivo io, per dirti che ci mancherai, ma so che resterai nei nostri cuori, ricordando quei piccoli momenti vissuti insieme, condoglianze alla famiglia Pellicano”.

Noi di Belvederenews ci associamo al dolore della famiglia alla quale poniamo le nostre piu’ sentite condoglianze.