Nando Astarita oggi 19 febbraio ha raccontato agli studenti del Giordani i contenuti di due suoi libri: “Caserta dei Borboni” e “L’amore, nonostante”

Due libri che pur percorrendo strade tematiche differenti, attingono ad una matrice comune: il forte legame dell’autore col territorio casertano, col suo patrimonio storico culturale. E così, per l’autore, ogni occasione è buona per parlarne, per divulgarne la conoscenza nella convinzione che da ciò, cioè da un rafforzamento della cultura del territorio, possa derivare una maggiore coscienza identitaria, a sua volta presupposto ineludibile per un auspicabile miglior sviluppo socio economico del territorio.

Grande emozione degli studenti del Giordani che hanno assistito all’evento, durante il quale, l’attore casertano Pierluigi Tortora ha omaggiato la folta platea con alcune frasi tratte dal libro. Presenti all’evento la d.ssa Serpico, dirigente del Giordani, La manifestazione è patrocinata dal Rotary terra di lavoro. Presenti all’evento la d.ssa Serpico, dirigente del Giordani, il dott. Vincenzo Cappello, presidente Club Rotary Caserta Terra di Lavoro 1954, l’architetto Raffaele Cutillo e Francesco Ocarino.

Domani, giovedì 20 febbraio alle ore 18 nel foyer del teatro comunale Parravano in via Mazzini, si ripeterà. Nando Astarita racconterà agli studenti del Giordani e a chi volesse intervenire “L’amore, nonostante”. All’evento parteciperà la d.ssa Antonella Serpico, l’architetto Raffaele Cutillo, per il contributo speciale dovuto alla conoscenza approfondita del territorio casertano, e l’attore casertano Pierluigi Tortora.