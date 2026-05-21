Napoli, studenti-attori nel corto “Insegnante per un giorno”

Da studenti a insegnanti per un giorno, davanti e dietro la macchina da presa. Venerdì 22 maggio alle 19, nell’arena del Parco Attianese di Pianura, sarà proiettato il cortometraggio “Insegnante per un giorno”, realizzato dagli allievi di tre istituti comprensivi del quartiere occidentale di Napoli: 72° Palasciano, Ferdinando Russo e Giovanni Falcone. L’evento, a ingresso gratuito, chiude “R.E.C. – Racconti, Emozioni, Comunità”, progetto promosso dal Centro Turistico Giovanile Turmed e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di “Cultura. Che classe!”. Oltre 200 tra studenti e docenti hanno partecipato nei mesi scorsi a laboratori di recitazione, sceneggiatura e montaggio guidati da professionisti del settore audiovisivo. Testimonial del percorso l’attore Antonio De Matteo, volto della serie “Mare Fuori”, che ha accompagnato i ragazzi nelle attività formative. Il corto racconta lo scambio di ruoli tra docenti e studenti, offrendo una riflessione sul valore delle relazioni educative, tra emozioni, difficoltà e punti di vista spesso inespressi nella vita scolastica.La serata coinvolgerà famiglie, docenti e comunità territoriale, celebrando un’esperienza che ha unito cultura, scuola e partecipazione giovanile attraverso il linguaggio del cinema.