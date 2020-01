Napoli: 44enne arrestato dalla Polizia – Marigliano: 32enne arrestato dalla Polizia di Stato

NAPOLI – Domenica notte gli agenti del Commissariato di Nola, in seguito ad una segnalazione al 113, sono intervenuti in un appartamento a Marigliano perché un uomo aveva aggredito la compagna ed il figlio minore. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato e bloccato l’uomo che, con un coltello, stava minacciando la donna.

A.C., napoletano 32enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.



Nel corso del pomeriggio di martedì, 7 gennaio 2020, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Onorato Fava dove hanno bloccato un uomo, in stato di alterazione alcolica, che stava tentando di entrare in casa dove si erano barricati la moglie ed i figli. G.S., 44enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi.