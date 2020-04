NAPOLI – A Capodichino, agente di polizia muore mentre tenta di sventare un furto in banca

NAPOLI – Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli cercando di fermare due rapinatori dopo un colpo alla filiale del Credito Agricolo, in via Abate Minichini: un altro collega è rimasto ferito. Il tentato furto è stato segnalato questa mattina, lunedì 27 aprile 2020, alle 04;00, e subito una prima pattuglia è arrivata, mettendo i tre ladri in fuga; prima di andare via, però, i tre hanno speronato la vettura della polizia per non essere inseguiti, imboccando poi contromano via calata Capodichino, strada dalla quale stava arrivando l’altra auto della polizia a bordo della quale c’era la vittima alla guida.

Gli uomini in fuga hanno imboccato contromano Calata Capodichino e si sono trovati di fronte la volante della Polizia, che cercava di bloccarli. L’impatto è stato violentissimo: l’agente alla guida, Pasquale Apicella, è morto poco dopo in ospedale. Ferite lievi per il collega. Le auto sono state praticamente distrutte nell’urto: il parabrezza della pattuglia appare completamente sfondato, mentre, nella macchina dei rapinatori, il motore è stato sbalzato fuori.

Due degli autori della tentata rapina sono stati fermati poco dopo, sul luogo dello scontro, ma un terzo uomo è ancora in fuga, ricercato dalla polizia. I due rom sono in ospedale e piantonati dalla polizia. Si tratta di due stranieri residenti in un campo rom del Napoletano, rimasti anche loro feriti nello scontro tra l’Audi A4 con cui scappavano, dopo aver cercato di mettere a segno il “colpo”, e la pattuglia proveniente dal commissariato di Secondigliano allertata dalla centrale operativa. Apicella lascia la moglie e due figli, uno di 6 anni ed uno di pochi mesi.

In Polizia dal 2014, aveva lavorato all’ufficio del personale della Questura di Milano. Poi al commissariato Trastevere e infine a Napoli, dall’ottobre 2017, a Scampia e poi, da pochi mesi, al commissariato di Secondigliano. Il capo della polizia Franco GABRIELLI ha espresso profondo cordoglio e sentimenti “di commossa vicinanza ai familiari dell’agente scelto Pasquale Apicella deceduto questa mattina a Napoli durante un inseguimento di alcuni malviventi nell’espletamento del servizio.

In giornate che vedono impegnate le Forze dell’ordine nei controlli per il contenimento del coronavirus la Polizia continua l’attività di controllo a presidio di legalità contro la criminalità, pagando un prezzo altissimo con la perdita di un suo uomo. Il Capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito”.