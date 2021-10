Napoli, addetto alla vigilanza minaccia in strada alcuni ragazzi

Napoli – Sta iniziando a circolare in rete un video che a quanto pare è stato diffuso dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in cui si nota una persona con una improbabile divisa minacciare giovani ragazzi dopo un sinistro stradale a Napoli, che a molti hanno fatto pensare a una guardia giurata.

Sull’ episodio il Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate dottor Giuseppe Alviti ha tenuto a precisare, rilasciando qualche dichiarazione “Credo si tratti di un addetto ai servizi fiduciari non avendo nessun elemento valido che lo identifichi come guardia particolare giurata.

Il problema è a monte da anni, da molto tempo noi come Associazione nazionale guardie particolari giurate, denunciamo a questura, prefettura e ministero dell’Interno che gli addetti ai servizi fiduciari ex portiere o portierato, non devono e non possono indossare uniformi ma lo Stato è latitante sulla vigilanza privata dal Regio decreto del 1931, non compiendo controlli e sanzionando le aziende medie e piccole che fanno indossare ai propri dipendenti “uniformi”.

Sempre in merito alle guardie particolari giurate – continua Alviti – sottolineo che per le guardie particolari giurate le uniformi vengono autorizzate dal Ministero dell’ interno tramite previa conferma del Comilitern , quindi prassi serie e consolidate”. Questo in conclusione l’intervento del presidente dell’ass.ne guardie particolari giurate, Giuseppe Alviti.