NAPOLI – I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno arrestato per spaccio di stupefacente C.E. – 20enne del quartiere Avvocata già noto alle FF.OO..Sorpreso in Via Francesco Saverio Correra, il 20enne stava cedendo 5 bustine di marijuana ad una “cliente” poi segnalata alla Prefettura.

Nelle tasche del giovane anche 60 euro in contante ritenuto provento illecito. L’arresto è stato convalidato e il 20enne sottoposto ai domiciliari.