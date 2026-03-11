Napoli celebra Sal Da Vinci: medaglia della città al vincitore di Sanremo

Napoli rende omaggio a uno dei suoi artisti più amati. Nella suggestiva Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato a Sal Da Vinci la targa con medaglia della città, il più alto riconoscimento civico. All’onorificenza si è aggiunta anche una menzione speciale legata al progetto culturale “Napoli Città della Musica”, a sottolineare il valore dell’artista come ambasciatore della tradizione musicale partenopea nel mondo. Il riconoscimento arriva dopo la recente vittoria dell’artista al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, una canzone che continua a conquistare pubblico e classifiche e che ha riportato Napoli al centro della scena musicale nazionale. Durante la cerimonia, il sindaco Manfredi ha sottolineato il significato simbolico del premio: Napoli, ha ricordato, è da sempre una capitale della musica e la sua forza creativa non smette di rinnovarsi. L’emozione del cantante è stata evidente. Davanti a istituzioni, artisti e cittadini presenti nella storica sala del castello angioino, Da Vinci ha ringraziato il sindaco e la città: «Tutto questo è davvero sorprendente. Grazie a tutti, è una cosa bellissima e fantastica».All’esterno del castello, alcuni fan hanno voluto partecipare simbolicamente alla celebrazione esponendo un cartello con scritto “Sal sì ’na cosa grande”, frase che sintetizza l’affetto che la città nutre per l’artista. Non sono mancate anche parole sulle polemiche nate dopo la vittoria sanremese. Da Vinci ha invitato tutti a mantenere un clima sereno: «Il mio invito ai fan è di non cedere alle provocazioni. Le polemiche passano, la musica resta. La mia è una canzone che parla d’amore e di promesse». Nel corso dell’evento il Comune ha consegnato riconoscimenti anche agli altri artisti e ai direttori d’orchestra napoletani che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival, ribadendo il ruolo centrale della città nella musica italiana. La cerimonia al Maschio Angioino si è così trasformata in una celebrazione collettiva della tradizione musicale partenopea, mentre il successo di “Per sempre sì” continua a crescere, confermando ancora una volta il forte legame tra Napoli, i suoi artisti e il pubblico.