Napoli che stai combinando?

Articolo di Giacomo Casapulla.

” Parlo con i giocatori, non mi interessano gli agenti” queste le parole rilasciate dall’allenatore del Napoli calcio Walter Mazzarri, poco prima della partita Napoli- Salernitana.

A seguito della sconfitta con il Torino, il Mister ed i giocatori, negli ultimi giorni, sono andati in ritiro per confrontarsi su quello che sta accadendo negli spogliatoi e per cementare la fiducia ed il morale del gruppo.

Per la squadra di Mazzarri è ora di invertire la rotta portando a casa i tre punti, nonostante le assenze importanti di Oshimen e Anguissa, impegnati per la Coppa d’Africa, quelle di Meret, Oliveira e Natan per infortunio e di Mazzocchi rimasto a casa per essere stato squalificato al suo esordio in maglia azzurra.

Attualmente il Napoli non ha ancora acquistato un difensore centrale e dei centrocampisti in grado di bilanciare le forze della squadra.

Probabilmente il Presidente – Aurelio De Laurentiis – a seguìto della vittoria dello scudetto ha creduto di poter gestire il nuovo campionato senza effettuare cambiamenti necessari ed essenziali volti alla creazione di un nuovo progetto.

Postilla delle 18.02: La partita Napoli – Salernitana si è conclusa con un risultato positivo per la squadra partenopea: 2-1.