Napoli – Controllo del territorio, oltre 1000 persone identificate, 11 denunce

NAPOLI – Controllate oltre 1.000 persone, 47 arresti e 11 denunce: è il bilancio dei controlli messi in atto dai militari del Comando provinciale di Napoli in occasione del ‘Natale sicuro’. Il 25 dicembre è stato arrestato il latitante Gennaro Annunziata.

Durante i servizi, controllati molti soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. È il caso di Vittorio Madonna, 35enne di Scampia, arrestato il giorno della vigilia dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli: era uscito di casa per incontrare alcune persone. A Poggioreale, tra gli altri interventi, denunciati un parcheggiatore abusivo e un 53enne di Casalnuovo con il divieto di dimora a Napoli ma sorpreso su via Stadera, in auto con un altro pregiudicato.



Due 20enni e un 19enne sono stati sorpresi a guidare senza aver mai conseguito la patente; erano stati già individuati un’altra volta negli ultimi due anni e perciò sono stati denunciati. Nel quartiere i militari hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per 17mila euro.