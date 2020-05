NAPOLI – In Piazza Nolana la Polizia arresta un giovane spacciatore

NAPOLI – Nel pomeriggio di sabato, 9 maggio 2020, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Nolana un giovane a bordo di uno scooter che ha consegnato un involucro a un uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato il centauro trovandolo in possesso di 115 euro, di un involucro di cocaina e di un telefono cellulare e, in seguito al controllo presso l’abitazione dell’uomo in via Cesare Carmignano, hanno sequestrato altri 11 involucri della stessa sostanza stupefacente.

Vincenzo Aprea, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.