Napoli: le Fiamme Oro della Polizia vicine ai cittadini del Rione Sanità

NAPOLI – Da circa due anni gli atleti del Gruppo sportivo della Polizia di Stato stanno promuovendo la boxe nel Rione Sanità di Napoli con l’intento di diffondere tra i più giovani, attraverso lo sport, i valori connessi alla legalità.

In questi giorni di emergenza gli sportivi delle Fiamme oro, consapevoli delle difficoltà che tante famiglie stanno attraversando, hanno donato alla fondazione San Gennaro, che opera nel cuore del quartiere, 200 chili di pasta.

Il progetto “Boxe al Rione Sanità”, portato avanti dai tecnici delle Fiamme oro, ha lo scopo di creare un’alternativa alla strada, alla violenza e al bullismo in un luogo ad alta concentrazione criminale e dispersione scolastica. Il progetto, che si avvale della collaborazione delle istituzioni cittadine e della fondazione Comunità San Gennaro, prevede allenamenti in una palestra allestita presso la Basilica Santa Maria della Sanità.

In questo particolare periodo il Gruppo sportivo ha dato vita anche ad un’altra iniziativa per incentivare i cittadini a restare a casa: propone una serie di allenamenti a corpo libero con appuntamenti settimanali, anche in diretta, sul canale instagram delle Fiamme oro Napoli.