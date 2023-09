NAPOLI – MOSTRA D’ARTE CHARM OF ART

Dal 7 al 16 settembre 2023 la Galleria d’arte Spazio 57 di Napoli ospiterà la mostra d’arte di pittura fotografia e scultura.

Nell’ambito dell’esposizione, sabato 16 settembre alle ore 19:00, si svolgerà il gala d’arte.

Ospiti dell’evento: Melina Cesarano, responsabile della regione Campania di Charm Of Art; Mauri Lucchese, direttore Artistico Europeo di Charm Of Art; Manal Serry, presidente Associazione IBDART-PEACE; Flora Rucco, presidente Associazione ESPERART; Marinella Pompeo, artista; Francesco Musmarra, curatore mostra; Caterina Breglia, storica dell’arte; Santo Consoli, fotografo ufficiale di Charm Of Art.

Charm Of Art ringrazia :

Galleria Spazio 57 – Napoli;

Associazione IBDART-PEACE;

Associazione ESPERART;

Associazione Culturale Viva Voce (Dott.ssa Valeria Cinzia Barbagallo);

Associazione Culturale Brancaccio e Musica; Radio In;

Voce Libera Web;

Gogòl Omaggio Al Sorriso;

Creativando Arte & hobby.

Artisti Partecipanti:

Adriana Mallano

Agnese Violetta

Angela Rucco

Angelica Ausilia Giadone

Aurora Aspide

Carmen Colonna

Caterina Zaffora

Domizio Cassella

Enrica Soligon

Flora Rucco

Floriana Pace

Francesco Musmarra

Gabriella Di Natale

Gabriella Russo

Gabriella Sterzi

Giuseppe Caputo

Giusy Giustino

Gloria Ajello

Hala Al Moussawi

Ilenia di Gabriele

Iuliia Panchenko

Maria Antonietta Scala

Maria De Bartolis

Melina Cesarano

Norma Bini

Roberto Fabio Brucci

Rosa Martinelli

Rosalba Ascione

Santo Consoli

Simona Impellizzeri

Valentina Del Gaudio

• Info mostra

Venerdì 8 / Sabato 9 Settembre 2023, orario 15:30 – 19:30

Da Martedì 12 a Sabato 16 Settembre 2023, orario 15:30 – 19:30

Ingresso libero