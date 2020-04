NAPOLI – Nel Borgo Loreto scovati topi d’appartamento

NAPOLI – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile (N.O.R.M.) di Napoli hanno arrestato per furto in abitazione M.S. (33enne), I.H. (40enne) e B.G. (39enne): due sono di origine georgiana mentre l’altro bulgara e tutti sono già noti alle forze dell’ordine.

I militari, allertati dal 112, hanno bloccato il 40enne all’interno di un appartamento – dove fortunatamente i proprietari non erano presenti – in via Federico Persico. Sono partite le indagini per verificare la presenza di eventuali complici: i due malviventi sono stati trovati in Via Arenaccia mentre cercavano di fuggire.

Erano ancora in possesso degli arnesi da scasso poi sequestrati. Gli arrestati sono in camera di sicurezza in attesa di giudizio.