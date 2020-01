Napoli – “Nonnina” 83enne scoperta nel centro storico cittadino a contrabbandare “stecche di sigarette”

NAPOLI – In Italia i sindacati si oppongono vibratamente contro l’innalzamento dell’età pensionistica, così come in Francia, dove il popolo francese non ne vuole sapere proprio di andare in pensione dopo i 60 anni. Eppure, a Napoli c’è gente che ad 83 anni lavora ancora. Sarà probabilmente perché con la pensione non arriva a fine mese ecco il perché una adorabile “nonnina” di 83 anni è stata scoperta arrotondare la pensione contrabbandando “stecche di sigarette estere”.

A scoprirla è stato un agente del Commissariato “Dante” fuori servizio e passato sul posto per pura casualità. Mentre passeggiava nei pressi di Via Montesanto, zona del centro storico cittadino, il poliziotto ha notato una donna appostata ai tavolini di una caffetteria in compagnia di due grosse buste. L’agente a quel punto ha chiesto l’intervento di una pattuglia per effettuare un controllo, constatando che le due buste contenevano pacchetti di sigarette.



Ma non è tutto: nell’abitazione della donna anziana, residente in Via Salita Ventaglieri, sono state rinvenute ulteriori buste contenenti un quantitativo di tabacchi di circa 20 kg. La signora è stata denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ma adesso sarà costretta ad inventarsi un diverso modo di arrotondare la pensione.