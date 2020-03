Napoli – Stufo della convivenza con i familiari va in caserma e si fa arrestare

NAPOLI – Si è presentato in caserma giovedì, 12 marzo 2020, con una valigia ed ha chiesto di essere portato in carcere. Già ai domiciliari, un 35enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, ha confessato ai Carabinieri della stazione di Napoli San Pietro a Patierno di essere stufo di condividere l’abitazione con i familiari.

Tenendo una lametta tra i denti ha minacciato di farsi del male se non fosse stato accontentato. Riportato alla calma, i militari hanno recuperato la lametta e arrestato il 35enne per evasione. E’ ora in camera di sicurezza in attesa di giudizio.