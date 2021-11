Natale 2021. Via San Carlo brilla di rosso

Caserta. Il Comitato “ Antica Via San Carlo” sta diventando una vera e propria realtà’ del territorio casertano. Nel mese di Aprile 2021 circa 50 commercianti ,dell’ omonima strada , decisero di unirsi dando vita ad un ente di fatto con lo scopo di riportare Via San Carlo , core del centro storico cittadino , agli antichi splendori.

Da quel giorno , isoci Fondatori del comitato , Raffaele Porrino ( Presidente)Vincenzo Tramici ( vicepresidente) Giovanna Paolino ,, Armida Pieretti e Luigi Allocca , coordinati da Antonio De Falco ,si sono messi subito a lavoro con il duplice scopo di rilanciare il commercio e di far riscoprire i valori di una strada che rappresenta un vero e proprio patrimonio storico – culturale .

Per le feste Natalizie il comitato si e’ già’ organizzato e senza chiedere nessun contributo economico all’ amministrazione comunale ha fatto predisporre una luminaria molto suggestiva , tutta composta rigorosamente da luci natalizie rosse e bianche , organizzate in una una serie di Alberi di Natale sospesi nel vuoto.

Ma non e’ tutto il comitato ha organizzato per tutti i fine settimana del mese di dicembre / sabato e domenica / una serie di spettacoli di animazione , giocolieri , musicisti e per un trono speciale sul quale siederà’ Babbo Natale pronto a ricevere le letterine dei più piccoli per esaudirne i desideri.

Ma la vera sorpresa di Natale saranno le suggestive fioriere in stile borbonico che il comitato ha scelto e finanziato per decorare la strada Antica. Le fioriere hanno il duplice scopo : sia quello di abbellire via San Carlo , rispettandone lo stile architettonico, sia quello di impedire definitivamente il parcheggio selvaggio di automobilisti irrispettosi .

Tutte le notizie relative agli eventi, alle attività’ commerciali e alla storia di Via San Carlo si possono trovare sulla pagina FB “ Antica via San Carlo.