New Radio Network aderisce al World Radio Day 2021

Maddaloni. New Radio Network, storica radio che, grazie al suo patron Vincenzo Di Nuzzo da quasi 50 anni trasmette musica, notizie ed emozioni, quest’anno aderisce alla giornata mondiale della radio, sancita dall’UNESCO il 13 febbraio.

Nell’occasione, il consueto appuntamento del venerdì degli special di Lucia Grimaldi sarà dedicato a questo evento internazionale.

A parlarne in studio Con lei, in compagnia di Gianmarco Viggiano, ci sarà una parte della grande famiglia di New Radio Network: il direttore e memoria storica della radio Carlo Scalera e il dj di fama internazionale Marco “Polo” Cecere. Ospite in collegamento da Milano Adriano Matteo, uno degli organizzatori dell’evento. Alla regia, come ogni venerdì Antonio Sferragatta.

Per seguirci VENRDI 12 FEBBRAIO ALLE 19.30 potrete farlo in FM su 89.8, sul sito newradionetwork.com, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della radio, oppure scaricando l’app.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale dell’evento che si svolgerà di sabato, giornata in cui saremo in diretta sempre sugli stessi canali, dalle 17.00 alle 19.00 con uno speciale di Wonderland dedicato a San Valentino.

Vi terremo compagnia in dolce questo week – end, a suon di bella musica e di New Radio Network, che è proprio come te !

Il comunicato:

WORLD RADIO DAY 2021: CELEBRIAMO LA RADIO CON UN GRANDE EVENTO ONLINE

Anche l’Italia celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio Nazionali, Locali, Web e Universitarie.

ROMA, 28/01/2021 – Il 13 febbraio è la giornata mondiale della Radio, istituita nel 2011 dall’UNESCO. Quest’anno, per la decima edizione del World Radio Day, celebriamo insieme la Radio con un grande evento online organizzato da Radiospeaker.it, con la collaborazione di Dizione.it e Programmiradiofonici.it.

In cosa consiste l’evento?

Il World Radio Day, organizzato da Radiospeaker.it, la più grande community radiofonica italiana, si svolgerà in diretta streaming dalle ore 10:00 alle ore 18:00. L’evento vedrà l’alternarsi dei protagonisti delle radio Nazionali, Locali, Web ed Universitarie.

Di cosa si parlerà nell’edizione 2021 del World Radio Day?

L’UNESCO per il 2021 ha scelto 3 macro-temi da affrontare nel World Radio Day:

– EVOLUTION: Il mondo cambia, la radio evolve. Questo sotto-tema si riferisce alla resilienza della radio, alla sua sostenibilità e alla sua continua evoluzione con il passare del tempo e delle tecnologie.

– INNOVATION: Il mondo cambia, la radio si adatta e innova. La radio ha dovuto adattarsi alle nuove tecnologie per rimanere il mezzo di riferimento della mobilità, accessibile ovunque e per tutti.

– CONNECTION: Il mondo cambia, la radio si collega. Questo sotto-tema mette in evidenza i servizi radiofonici alla nostra società: disastri naturali, crisi socioeconomiche, epidemie, ecc.

Chi saranno gli ospiti del World Radio Day 2021?

Numerosi esperti e professionisti della radio si alterneranno durante il World Radio Day in brevi interviste per parlare e discutere dei temi stabiliti.

Tra i tanti ospiti dell’evento Andrea Delogu ed Ema Stockholma di Rai Radio2, Albertino di Radio m2o, Marco Mazzoli di Radio 105, Alvin e Fernando Proce di R101, Federica Gentile e Angelo Baiguini di RTL 102.5, Rosaria Renna di Radio Monte Carlo, DJ Ringo di Virgin Radio, Paoletta di Radio Italia, Daria Bignardi di Radio Capital, Claudio Guerrini e Giuditta Arecco di RDS, Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss.

Dove si svolge?

Il World Radio Day potrà essere seguito Sabato 13 Febbraio 2021 in diretta streaming in contemporanea su tutti i canali social di Radiospeaker.it e sul sito ufficiale World Radio Day.