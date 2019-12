No ai botti. Anche a Capua c’è l’ordinanza

Anche Capua tra i comuni che hanno detto no ai botti di fine anno. Oggi il sindaco Luca Branco ha emesso l’ordinanza n°39 con cui ordina dal 30.12.2019 al 06.01.2020 “il divieto di far esplodere petardi e/o qualsiasi altro artificio pirotecnico, in qualsiasi tipo di luogo, coperti o scoperti, pubblici o privati, ed in ogni via, piazza o area pubblica, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate secondo la vigente normativa. Il divieto di raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

Avverte che la violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da C. 25,00 a C. 500,00 come previsto dall’art. 7-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689 del 24.11.1981, ai fini della successiva confisca prevista dall’art. 20 della medesima Legge, fatta salva l’applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

Dispone che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Capua e ne venga data la più ampia diffusione anche a mezzo stampa. La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza”.