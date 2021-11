Con la vittoria di domenica del Bitonto, la sfida tra Nocerina e Casertana sarà molto importante in chiave promozione. La squadra di casa al momento è sotto di 6 punti mentre i falchetti di 7. Per il momento la Nocerina in casa è stata perfetta tutte vittorie e nessun punto perso. Morale però molto anche per la Casertana che arriva a questa sfida con la bellezza di nove risultati utili consecutivi. Tra i calciatori più attesi ci sono sicuramente da una parte Mazzeo e in casa Casertana Favetta