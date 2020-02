Noi due Punto Zero, oggi pomeriggio ad Alterum a San Nicola la Strada

Appuntamento alle 18.00 di oggi all’Associazione culturale Alterum in San Nicola la Strada, via Appia, 102, con il libro di Chiara Tortorelli Noi due Punto Zero, edito dalla Homo Scrivens.

L’autrice ci parla di una giovane donna, di Emma, che quasi tutti i giorni ha un appuntamento alquanto strano. L’appuntamento è… col buio. È un viaggio che Emma opera quotidianamente ma in un modo sempre diverso, perché a volte ha delle visioni, altre volte sono i ricordi a farla da padrone e poi le emozioni che si amplificano, che la bloccano.

Emma all’appuntamento col buio non va mai sola, si fa accompagnare da Pietro, che forse l’ama, che è l’unico che conosce il suo lato ‘oscuro’, è l’unico che riesce a farle compagnia in questa dimensione strana, aliena, oscura. Un giorno, però, è proprio Pietro a scompaginare la quotidianeità. Infatti, Pietro finge di non conoscerla e ciò facendo le regole del gioco al buio cambiano, senza alcun avviso. Addirittura Pietro si spinge oltre, perché non la riconosce nemmeno quando Emma lo implora. Ma allora chi è Pietro, che da accompagnatore è diventato oramai attore principale che tira i fili di questo strano ed oscuro appuntamento?

Insomma, l’autrice riesce a farci riflettere sulla vita, sui perché della vita, che ad ogni momento ci riserva delle novità, anche quelle strane, soprattutto quelle strane, perché la vita alla fine è un viaggio misterioso dell’amore.

Dopo i saluti di Titti D’Abbraccio, che oramai con una cadenza sempre più frequente ospita autori nella sua associazione Alterum, la scrittrice Chiara Tortorelli dialogherà con Aldo Putignano, responsabile editoriale della casa editrice Homo Scrivens. Annabella Esposito delizierà gli intervenuti con le lettura di alcuni significativi passi.