Normanna Aversa Academy straripante, 0-3 in Sicilia e quinto successo di fila. Adesso l’esame più importante: la capolista Pineto

CATANIA – Una prestazione immensa. Un cuore grande come una casa, una Normanna Aversa Academy più forte anche delle difficoltà del terzo set e la quinta vittoria di fila che fa sognare perché adesso questa squadra sembra essere pronta a sfidare, e battere, chiunque. Contro il fanalino di coda Sistemia Lct Aci Castello è sfida vera (al di là del secondo parziale) ma Aversa riesce a vincere anche col brivido finale quando deve rimontare i siciliani e lo fa alzando il muro e tirando ‘missili’ sia dai 9 metri che dal campo e questo significa un successo per 3-0 che regala il quindicesimo punto nelle ultime 5 gare. Meglio di così non si può. Adesso testa a domenica prossima, arriva la capolista Abba Pineto. Esame importante per Alfieri e compagni.

PRIMO SET. Grande equilibrio nella prima parte di match con le due formazioni che si ‘studiano’ e nei primi 14 punti di gara praticamente nessuna dei due sestetti riesce a prendere il largo (7-7). Pricoco addirittura regala poi il +2 ai siciliani ma da quel momento in poi vengono fuori i gladiatori dell’Academy che punto su punto prima recuperano, poi pareggiano e quindi prendono il largo. A fine set si arriva con ben 4 punti di vantaggio (20-24). Primo set point annullato dalla Sistema Lct Aci Castello ma non il secondo. Si cambia campo 21-25.

SECONDO SET. Non c’è invece storia nel secondo parziale visto che a metà gara quando Sacripanti trova l’ace la Normanna ha già doppiata la formazione avversaria (6-12). Cester non riescono a ‘difenderlo’ e quando anche lui trova un servizio vincente ecco che il tabellone dice 8-18. Pricoco sbaglia, Darmois no ed ecco che si arriva 8-20. Sempre lo schiacciatore francese in pipe, su assist al bacio del palleggiatore Alfieri, regala ben 13 set point (11-24). L’invasione della Saturnia regala il 2-0 agli ospiti normanni (12-25).

TERZO SET. Sulla ‘doppia’ di Fortes la Saturnia conquista il primo +2 (5-3), poi Dahl chiude l’attacco avversario ed è 6-3. Time-out di Tomasello. La squadra di casa arriva fino al 9-5 ma poi si rifà sotto Aversa sfruttando anche gli errori avversari (9-7). La Saturnia prova ad amministrare il vantaggio e si arriva senza troppo scossoni al 17-14. Muro di Bonina su Dahl (17-15) e coach Lopis ferma il gioco per un ‘discrezionale’. I siciliani tornano +3 (21-18), Diana a muro regala il -1 (21-20). Pricoco regala due set point alla Saturnia (24-22). Cester pareggia i conti a 24 e manda la sfida ai vantaggi. Sacripanti trova l’ace ed è 24-25. Muro di Cester sul successivo attacco di Dahl ed è 24-26. Finisce così, pokerissimo centrato dalla Normanna.

SISTEMIA LCT ACI CASTELLO: Zito (L1), Reina 7, Pugliatti 3, Vitale, Saraceno 1, Fasarano, Pricoco 13, Arezzo Di Trifiletti ne, Chiesta (L2) ne, Di Franco, Andriola 1, Dahl 12, Sciuto, Chiesa 12. All. Lopis. Ass. Ferluga

NORMANNA AVERSA ACADEMY: Alfieri 1, Simonelli, Calitri, Di Meo ne, Bongiorno, Darmois 11, Fortes 9, Sacripanti 12, Diana 2, Mille, Ricco, Cester 13, Bonina 9, Conte. All. Tomasello. Ass. Angeloni

ARBITRI: Giovanni Ciaccio e Giovanni Giorgianni